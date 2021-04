El Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit de Catalunya se celebrarà sense públic

El Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya se celebrarà sense públic per segon any consecutiu. El Procicat ha comunicat als responsables del Circuit que la celebració del Gran Premi –previst el 7, 8 i 9 de maig- no es pot dur a terme en les condicions previstes en el protocol d'accés al públic.

L'ens recorda que el confinament comarcal a Catalunya es mantindrà almenys fins al 26 d'abril i "en aquestes condicions no es pot determinar amb total certesa si els dies 7, 8 i 9 de maig la situació epidemiològica i assistencial permetran avançar en la flexibilització de mesures".

El Circuit ha confirmat que reemborsarà les entrades del Gran Premi de Fórmula 1 als aficionats que ja les havien comprat i compensarà als abonats.