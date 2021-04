Semifinal entre campiones

El campió de Copa contra el guanyador de l'Eurocup. L'Spar Girona lluitant, de nou, contra un València que li va guanyar els dos partits de Lliga, però que en canvi va claudicar en la lluita pel torneig del KO en una final que disputava a casa. L'equip de Rubén Burgos es va desfer ahir amb contundència de l'Ensino Lugo en el partit de tornada de la seva eliminatòria de quarts (82-54), i no va donar cap opció de remuntada a les gallegues, que ja havien perdut d'11 a l'anada. Un possible cas de coronavirus a l'Ensino havia fet ajornar el partit al seu dia. L'Uni, classificat des del 3 d'abril, ha hagut d'esperar dues setmanes per conèixer el rival, però per més que el pogués intuir, ara ja el té clar: serà un València que ahir, tot i no fer jugar ni Queralt Casas ni Laura Gil, i venir d'una exigent Final Four de l'Eurocup, va passar per sobre del Lugo.

Les semifinals s'obriran a Fontajau dimecres que ve a les 20.15 h, després que s'hagi acceptat avançar el partit, fixat inicialment a les 21 h, per tal que hi pugui haver públic i es pugui respectar el toc de queda, que arrenca a les 22 h. La resolució arribarà a la Fonteta el dissabte 24. «A veure com hi arribarem els dos equips. Des que el Girona es va classificar per a semifinals els dos equips hem passat per coses molt diferents, nosaltres tot just hem confirmat el bitllet avui, i venim de l'exigència d'una Final Four», reflexionava ahir Rubén Burgos, el tècnic del València, tot just acabar el partit.

Es fa difícil fer pronòstics perquè tant l'Uni com el València disposen d'equips d'alt potencial. A la Lliga les gironines van perdre-hi els dos partits. A Fontajau, a principi de temporada, i encara amb Èric Surís a la banqueta, van caure de 10 (58-68), i al febrer, poc abans de la Copa, van fallar a València en un duel igualat que es va decidir a cara o creu (58-55). Tot va canviar a la Copa. L'Spar, impulsat per l'espectacular victòria contra l'Avenida a semifinals, no va donar gaires opcions al València en la final i es va apuntar el títol per primer cop (72-62).