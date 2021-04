A nou punts es troba el Banyoles de les posicions per continuar un any més a Tercera RFEF. Si els de Kiku Parcerisas volen escurçar aquesta distància hauran de treure quelcom positiu del seu enfrontament a casa d'avui (17:00) contra una Montañesa que és un rival directe. Els de Barcelona són l'únic equip que es troba per sota dels banyolins ja que són cuers amb 13 punts. Els blanc-i-blaus es troben en novena posició amb dues unitats més.