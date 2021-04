El Barça regna amb galons

Nova Copa per el Barça, i primer títol de Ronald Koeman en la seva etapa com a entrenador de l'equip blaugrana, després d'un espectacular partit ahir a la Cartuja. El Barça va confirmar davant l'Athlètic que és un equip que va en augment, competitiu, rearmat i amb un punt d'agressivitat que no es veia a principis de temporada. Una Copa és la millor medicina després de massa decepcions. I ara, tot i sortir en desaventatge en la lluita per la lliga, aquest bloc hi vol anar a per totes. L'Athlètic només va estar viu en una primera part amb poques ocasions. A la segona, uns brillants 45 minuts dels catalans sentenciaven per golejada.

Unai Simón va evitar que l'Athletic marxés de Sevilla amb un sac encara més gran de gols. A la represa, el bloc barcelonista va sortir molt fort amb la intenció de posar el peu al coll al rival. Primer Griezmann - després d'una bona jugada col·lectiva- i a continuació Pedri amb un xut que aturava el porter basc, van deixar clar que el bloc català buscava amb insistència obrir la llauna. Fins que al minut 60 arribava el desitjat primer gol dels de Koeman. Una gran transició ofensiva dels blaugranes acabava amb una molt bona centrada de Dest i una finalització excel·lent de Griezmann que s'anticipava als defenses i superava a un vençut Unai Simón.

Tres minuts més tard, el Barça feia el segon. Una jugada semblant, però en aquest cas per la banda esquerra i Jordi Alba i De Jong com a protagonistes, deixava els de Barcelona molt a prop de la Copa del Rei número 31. De Jong superava al porter basc. A partir d'aquí, el Barça va saber adormir el matx. Ni la revolució de Marcelino fent un triple canvi i donant entrada a revulsius com Yuri Berchiche o Villalibre va funcionar. Messi s'apuntava a la festa i aprofitant una bona centrada d'Alba per la banda esquerra, una vegada més ampliava l'avantatge amb dos grans gols. Quatre dianes en 12 minuts van evidenciar la superioritat dels blaugranes que van veure com el VAR anul·lava un nou gol de Griezmann. El que podia ser el 0-5. Tampoc li feia falta al Barça, que va cantar victòria, i el crit de campions, amb una golejada.

L'eufòria es va desencadenar a la gespa de La Cartuja quan Martínez Munuera va xiular el final. Laporta va dir que esperava que fos l'inici d'una nova era amb molts títols. Koeman es va mostrar molt feliç per el barcelonisme i va admetre que vol ara lluitar per la Lliga fins el final. Amb la Copa a la butxaca, un segon títol seria la millor manera de convèncer Messi perquè seguís. «Ser capità d'aquest club és molt especial», va assegurar ahir, somrient.