Ensopegada de l'Olot a casa contra l'Oriola

Derrota de les que fan mal de l'Olot: a casa i contra un rival directe com l'Oriola. A més, la ferida s'ha fet més dolorosa per la manera de perdre. Ben aviat, la sort ha somrigut pels de Gabri Garcia que s'han avançat al minut 11 amb una diana del central Alan Baró. A la segona meitat, en només quatre minuts els valencians han capgirat el marcador (1-2) gràcies als gols dels experimentats Chechu i Toché. El gol de la sentència ha arribat a cinc minuts del final quan Miguel Marín ha superat Pol Ballesté per establir l'1-3 definitiu.