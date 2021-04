Nova pluja de gols en el partit del Barça Femení d'ahir. Les jugadores entrenades per Lluís Cortés segueixen en pas ferm per la consecució de la Lliga després de doblegar el Deportivo de la Corunya per un contundent 9-0. Les blaugranes són líders amb 69 punts, havent marcat 119 gols i només havent encaixat 4.