Guanyar a Ourense per fer un pas més cap a la salvació

«No penso en la derrota», explicava ahir Carles Marco en la prèvia del partit d'aquest migdia a la pista de l'Ourense (12 h, LaLigaSportsTV). I fa ben fet. Sí, el Bàsquet Girona continua, de moment, al capdavant del grup de la permanència en l'inici de la segona volta, però les coses s'han ajustat molt. Si a l'inici de la segona fase alguns miraven ja en aconseguir aquesta primera posició que donaria el dret de jugar el play-off d'ascens a l'ACB, aconseguint, òbviament, també la salvació, ara les coses han canviat. Les últimes dues derrotes consecutives dels gironins, combinades amb les victòries dels equips de darrere, han fet que tot quedi comprimit. La victòria ahir del Múrcia a la pista del Melilla (61-67) fa que el bitllet per aconseguir la permanència s'ajusti encara més. «Penso que hem de ser optismistes i anem a Ourense a fer el millor patit possible i si guanyem serà un pas més per mantenir-nos a LEB Or que és el que volem», afirmava Marco.

Avui els gironins tindran al davant un conjunt gallec que, de moment, està en la zona vermella, tot i que encara té dos partits pendents. Un equip que «és molt complet i té jugadors amb molta qualitat». Marco també esmentava que l'Ourense «fa un joc molt coral i complicat de defensar». El Bàsquet Girona té ganes de revinidicar-se després de les dues derrotes consecutives davant Melilla i Càceres, i encara amb la incògnita de si Gerard Sevillano i Pepo Barral, que van acabar lesionats la setmana passada a Fontajau davant els extremenys, podran jugar. El tècnic barcelí veu complicada la presència del jugador català, i una mica més factible la de l'argentí. A Fontajau el Girona va guanyar els gallecs (89-77).