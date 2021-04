Montilivi pot mantenir viu el somni de l'ascens del Girona B

Montilivi és la referència. El punt de partida? Riudarenes. Fins i tot, Vilablareix o Torres de Palau. Qualsevol jugador del futbol base somia amb jugar a l'estadi. I si es treballa, molts somnis es compleixen. El Girona B hi torna avui per segona vegada aquesta temporada. L'emoció està assegurada, encara més que en el debut a Montilivi amb una golejada al Sants. Els d'Axel Vizuete es troben en plena lluita per l'ascens a la nova Segona RFEF i reben la visita de l'Europa (12 h), el favorit a aconseguir-lo. Hi accediran els dos primers i, a banda dels escapulats, els gironins ho tenen ben encarrilat sent segons amb 40 punts -els mateixos que Cerdanyola i Vilafranca. El partit, a més, té l'al·licient del públic, amb fins a un màxim de mil persones a les grades de Tribuna i Gol Sud, sens dubte un factor a tenir en compte per al filial que enguany ha jugat sempre a porta tancada.

«Montilivi és l'escenari que tots ens sentim com casa nostra. Sempre és especial, sobretot si podem comptar amb el suport dels socis. És molt gran i li donem molt valor. Esperem que el seu alè ens doni suport per treure endavant un partit de gran dificultat. Volem disfrutar-ho plegats», explica Vizuete. No és per menys. S'espera un duel d'altura contra un Europa que va acabar la primera fase com a líder del seu grup i que ara segueix manant amb 47 punts, -set més que els gironins-: «Tindrà la mentalitat de treballar per sumar els tres punts. Així ho ha demostrat durant tot l'any i per això té aquesta puntuació. Ens trobarem l'Europa que ha sigut tota la temporada. Un equip amb joves jugadors talentosos i d'altres amb experiència, que ens exigirà molt. És competitiu, però estem preparats». Sobretot, després d'estrenar-se a la fase d'ascens amb una important victòria a Vilafranca (0-3). El Girona B arriba amb una «bona línia de joc i de treball» que és el reflex de tota la temporada. «Tenim confiança amb nosaltres mateixos. Seguim reforçant-nos com a equip i estem tranquils per no desviar-nos de l'objectiu. Donem molt valor al dia a dia, sense pensar més enllà de l'entrenament i els partit més pròxims. En una fase tan curta no hi ha marge d'error i hem de sumar de tres en tres perquè tot són rivals directes», expressa.

Vizuete té assegurades les baixes de Pau Víctor i Adrián Turmo, que estan confinats. Sense Arnau Martínez, un més del primer equip, s'espera que arribi a temps Àlex González Gonpi després d'anar convocat divendres amb Francisco. El fet que bona part dels futbolistes combinin el Girona amb el filial dona encara més mèrit a la feina de Vizuete, fent encaixar totes les peces per portar el seu equip a la lluita per l'ascens. «Hem superat les abscències de jugadors que per nosaltres són molt importants, mantenint el nivell. A l'inici era difícil pensar que arribariem a lluitar per pujar, però hi som. L'ajuda dels juvenils ha estat clau. N'han debutat sis i cinc han sigut titulats. Estic molt content», diu l'entrenador.

Encara que li reclutin futbolistes cada dos per tres, Vizuete assegura que «no m'ho prenc com un maldecap, ni molt menys»: «Per mi estar aquí és la meva màxima il·lusió». Alhora, afegeix que «és molt gratificant veure jugadors com Ibra, Terrats, Arnau o Pau Víctor al primer equip, o d'altres que han pogut debutar».