Una MVP gironina es creua en el camí de l'Uni cap a la final Bàsquet Laia Flores ja treballa a Fontajau

La imatge ja quedarà per sempre. El València perdia d'un punt (81-80) contra el Reyer Venècia a 1'1 segons per acabar la final de l'Eurocup, diumenge passat, però la jugada dissenyada per Rubén Burgos a la pissarra va permetre a Queralt Casas treure de banda, trobar Raquel Carrera entrant a cistella, i que fessin una falta personal. L'escorta de Bescanó, amb les mans, pregava perquè la jove de 19 anys no els fallés. I els va convertir (81-82), i el València va guanyar el títol. «Tot just ho començo a assimilar tot ara. Aquest dies no hem pogut pensar-ho bé», comenta Casas, que va ser escollida MVP de l'Eurocup i la setmana que ve es tornarà a creuar en el camí de l'Spar Girona, aquesta vegada, amb un lloc a la final de la Lliga Femenina en joc.

«Espero poder vèncer-les aquesta vegada en els play-off», respon la gironina quan se li pregunta sobre l'eliminatòria contra un Spar Girona a qui van superar en els dos partits de Lliga però contra qui van caure a la Copa, a la gran final. La batalla comença dimecres (20.15) a Fontajau, i es resoldrà dissabte a València (20.30). Queralt Casas espera un Uni «dur» perquè «és un equipàs fins i tot amb la baixa de Maria Araujo. És una pena el que li ha passat perquè és una gran jugadora i més per a l'Uni. Quan vaig saber de la seva lesió em vaig posar en contacte amb ella per donar-li ànims. És molt jove i estic completament segura que sortirà millor d'aquest sotrac».

Els dos equips es coneixen molt. Encara retrona la gesta de l'Spar a la final de la Copa de la Reina, tombant l'Avenida a semifinals i aixecant el títol superant les amfitriones, el València. «Encara tinc el mal sabor d'aquella derrota, no mentiré. Em va fer molt de mal perquè hem perdut molts pocs partits en totes les competicions. Però escolta, ja es diu allò de no hay mal que por bien no venga. Crec que després de perdre contra l'Uni vam sortir l'altre dia contra el Venècia més segures de nosaltres mateixes i amb menys nervis, i vam ser campiones».

L'Spar arriba en un bon moment a les semifinals, i havent tingut quinze dies per preparar-les un cop es va haver desfet del Tenerife. El València ha tingut el desgast de l'Eurocup i no va tancar la classificació fins divendres, quan va tornar a guanyar l'Ensino en la tornada de quarts. Casas encara té fresc el record de la final de l'Eurocup, amb carrera convertint els tirs lliures. «Durant els dos llançaments vaig tenir una sensació de neguit i felicitat. Estava nerviosa però feliç perque teniem l'oportunitat de guanyar o forçar la pròrroga». Quan va veure la cara de seguretat de la seva companya «em vaig anar calmant. Fins i tot, una jugadora italiana la volia posar nerviosa i jo li deia que parés. A més, a la Raquel per tranquil·litzar-la li vaig comentar que amb un en teníem prou. I va i la tia els fa tots dos».

A més de vèncer el títol continental, com si fos poca cosa, l'escorta de 28 anys ho va guarnir amb un MVP de la Final Four, on va sobresortir amb 20 punts, 3 rebots i les mateixes assitències, que s'uneix al guardó com a ´jugadora més valuosa' de la Lliga Endesa Femenina aconseguit la temporada passada, la del seu debut a València. «Això és secundari», apunta Casas. «Ja només el fet de guanyar l'Eurocup és una autèntica passada. Honestament jo hagués donat l'MVP a la Raquel. No sé si qui dóna el premi va pensar que al tenir 19 anys ja tindrà futur per guanyar-lo». En dues temporades Casas ha fet història ja a València, tot i això es lamenta dels temps de pandèmia que estem vivint perquè «m'hagués agradat tenir l'afició per celebrar el títol. Només vam poder fer una mica de festa, que ja gairebé ni recordo què és això, entre nosaltres. A les tres de la matinada vam agafar l'avió per tornar. I a València hi havia alguns valents i valentes esperant-nos», comenta, satisfeta.

La nova jugadora de l'Spar Girona Laia Flores va entrenar-se ahir a Fontajau, després d'haver-se estrenat divendres amb l'equip en una sessió a Argentona. A la foto, defensada per Laia Palau. Per altra banda l'Uni ja ha obert el procès per tal que els socis reservin la seva entrada per veure el València dimecres. N'hi ha un miler de disponibles. El club recorda que les restriccions només permeten assistir al partit als abonats del Gironès.