Quartararo aconsegueix la «pole» i Márquez sortirà sisè en la seva reaparició

El pilot francès Fabio Quartararo (Yamaha) va aconseguir aquest dissabte la pole en el Gran Premi de Portugal de MotoGP, tercera cita del Mundial, i comandarà una primera fila de graella en la qual l'acompanyarà Àlex Rins (Suzuki ), segon, mentre que Marc Márquez (Repsol Honda), en el retorn a la competició, partirà sisè.

El de Niça conquesta així la catorzena pole de la seva carrera després d'una sessió en la qual l'italià Francesco Bagnaia (Ducati) va liderar amb el crono a zero la taula de temps amb rècord absolut de la pista, tot i que finalment li van cancel·lar la volta per obviar la bandera groga i partirà onzè. Això evita el ple de poles de Ducati i serveix la primera posició al francès Quartararo, que estarà acompanyat en la primera línia de sortida de Rins i del també francès Johann Zarco (Ducati), líder del Mundial.

Quartararo va marcar territori només iniciar l'última tanda del dia, i els seus grans rivals van esperar fins als minuts finals per intentar prendre-li la posició de privilegi en un única urpada. No obstant això, només Miller, encara que amb una volta anul·lada, va aconseguir superar-lo. Marc Márquez, per la seva banda, buscarà remuntar des de la segona fila, sisè, mentre que Aleix Espargaró (Aprilia) sortirà setè, Mir ho farà novè i Maverick Viñales (Yamaha), dotzè.

En Moto2 Sam Lowes va aconseguir la primera posició i arrancarà des de la primera fila. El rosinc Albert Arenas partirà des de la setena posició amb l'objectiu final d'entrar a la zona de punts i anar escalant a la classificació.

En Moto3 la pole position va ser per a l'italià Andrea Migno, que va assolir la segona pole de la seva carrera.