El Sarrià es fa fort i suma el segon triomf consecutiu

Arnau Rovira defensat per Aimar Unanue ahir al pavelló de la UES. aniol resclosa

El Sarrià vol la permanència, i la vol el més aviat millor. Ahir ho va demostrar guanyant el Zarautz (28-26) en un bon partit del conjunt entrenat per Salva Puig, sobretot en la primera meitat. Un duel que s'havia de disputar fa un parell de setmanes, però un positiu a la plantilla basca va fer ajornar el partit. Una victòria que fa que els sarrianencs pugin fins a la tercera posició de la classifiació i se situin a dos punts del descens.

Els locals van deixar clar que volien dominar el partit des del principi, i com la setmana passada a Màlaga, ho van tornar a fer des de la defensa. Especialment, gràcies a un gran Aleix Toro sota pals que va fer nombroses intervencions, algunes, fins i tot, dobles. Això va portar als sarrianencs un bon avantatge inicial (5-1), i després el conjunt basc va pagar les desqualificacions del porter Ostolaza i el jugador Atorrasagasti. Només les exclusions dels blaus van permetre al conjunt visitant arribar viu al descans (16-13).

En la segona part l'avantatge, que va arribar a ser de cinc gols (7-2 o 16-11), es va esfumar i van veure com els bascos es posaven per primera vegada per davant a 10 minuts pel final (23-24). Tot i així, uns bons últims minuts del Sarrià li van permetre capgirar el marcador. Guillem Lozano anotava el 28-26 i Antonio Moreno aturava un llançament visitant a un minut pel final.