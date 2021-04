Un tres de tres que faria sortir l'Olot de la zona de descens

L'Olot només ha guanyat quatre partits aquesta temporada. De fet, fins la setmana passada encara no havia aconseguit dues victòries consecutives. Dos triomfs que han fet que el conjunt entrenat per Gabri Garcia s'hagi reenganxat, i de quina manera, en la lluita per la permanència a la nova Segona Divisió RFEF. Aquesta tarda, davant l'Oriola, l'objectiu és el tres de tres en aquesta segona fase. Encadenar tres victòries faria que, per primera vegada, els de la Garrotxa puguin sortir de la zona de descens.

Els garrotxins només han estat un cop fora de la zona vermella. Va ser després de la segona jornada quan el llavors equip dirigit per Raul Garrido va guanyar al Barça B al Muncipal (2-1). Un triomf avui davant els alacantins faria que els olotins sortissin de la zona de descens, sumant 27 punts, un més que l'Espanyol B, que ha ajornat el seu partit davant el Peña Deportiva. Per fer-ho els de Gabri han de superar un Oriola que compta amb jugadors experimentats com el sarrianenc i ex-Girona Chechu Flores i arribarà al duel després de guanyar al filial blanc-i-blau la setmana passada (2-1).