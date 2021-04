La UEFA anuncia sancions als clubs que apostin per la Superlliga

És absolutament anormal que la UEFA emeti un comunicat posicionant-se sobre una cosa que no ha passat i encara és més absolutament inèdit que el doni a conèixer un diumenge a la tarda. Un senyal que alguna cosa veritablement greu està succeint, tot i que oculta a ulls dels aficionats. I és l'imminent anunci de la creació de la Superlliga europea que apadrinen els grans clubs. La UEFA ha volgut anticipar-se amb amenaces mirant de dissuadir-los de la ruptura i avançant les conseqüències que patirien.

La UEFA s'ha unit a les federacions d'Espanya, Anglaterra, Espanya i a les seves respectives Lligues professionals per expressar la seva unió i el seu frontal rebuig al «cínic projecte» de l'«anomenada Superlliga tancada» que pretenen impulsar alguns clubs anglesos, espanyols i italians que no cita. Però sap quins són. Reial Madrid i Manchester United, segons asseguraven The Times i The New York Times són els caps de la revolta i als quals acompanyen Liverpool, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Atlètic, Juventus, Milan i Inter, entre d'altres.

El projecte, entén la UEFA, «es fonamenta en l'interès propi d'uns quants clubs en un moment en què la societat necessita més que mai la solidaritat». L'ens europeu, destaca i agraeix «especialment als clubs francesos i alemanys, que s'han negat a inscriure's».

«Considerarem totes les mesures al nostre abast, a tots els nivells, tant judicials com esportius, per evitar que això succeeixi. El futbol es basa en les competicions obertes i el mèrit esportiu; no pot ser de cap altra manera», afirma la UEFA, que explica amb l'empara de la FIFA i les altres confederacions de futbol mundials de secundar aquestes sancions.

Segons algunes informacions, el càstig seria econòmic per als clubs, de 30 a 50 milions d'euros procedents dels drets de televisió de la Champions, a més de la prohibició de participar en cap competició nacional o internacional. Els jugadors tindrien prohibida la seva convocatòria a les seleccions nacionals.