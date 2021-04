Amer, Farners i Can Gibert són líders

Al Grup 1, el Comacros va vèncer a Besalú, l'Amer va superar el Camprodon mentre Bosc de Tosca i el Porqueres es van repartir els punts. Al grup 2, tant Llançà com Empuriabrava van clavar una maneta al rival, i el Can Gibert va empatar a zero. Al grup 3, el Farners i el Quart van empatar a un, i el Tossa i el Blanes, a tres.