El Barça d'handbol, invicte, es proclama campió a sis jornades del final

El Barça s'ha proclamat matemàticament campió de la Lliga ASOBAL 2020-2021, a falta de sis jornades per al final de la competició després de vèncer avui l'Ángel Ximénez Puente Genil per 37-21, en un partit refinat i que ha representat l'onzè títol consecutiu de l'equip blaugrana.

Amb aquesta victòria, l'equip de Xavi Pascual, encara amb un partit menys, avantatja ja en 13 punts el Bidasoa, segon classificat quan en resten 12 en joc.

L'equip cordovès, vuitè a la taula, ha arribat al Palau amb la permanència assegurada malgrat haver perdut els seus últims partits, però ha intentat plantar cara als blaugrana. Encara que s'ha col·locat amb un 1-3 inicial no ha pogut mantenir el ritme imposat pels blaugrana.

Amb 3-3 en el marcador, Xavi Pascual ha parat el partit i amb cinc contraatacs i un parcial de 7-0 ja ha decantat la balança (8-3, m.14) i obligava el tècnic visitant Paco Bustos a demanar temps mort.

A partir d'aquí, l'efectivitat de l'extrem eslovè Blasz Janc i l'encert del seu compatriota Juri Dolenec des dels set metres, al costat de la profunditat de la banqueta blaugrana ha anat obrint bretxa fins al 18-8 al descans.

El Puente Genil ha tingut una lleugera reacció a l'inici del segon temps per mitjà d'Anderson Da Silva i David Estepa (22-14,m. 37). Ha estat l'última reacció visitant perquè un parcial de 6-0 deixava les coses al seu lloc (28-14, m.42).

L'equip cordovès, per mitjà d'Anderson Da Silva, David Estepa i Javi García ha aguantat alguns minuts l'embranzida local, però el màxim avantatge blaugrana tancava el marcador (37-21).

En el descans del partit, el club ha fet oficial que el lateral islandès Aron Palmarsson deixarà l'equip a final de temporada per fitxar per l'Aalborg danès, ja que amb la junta gestora del club en funcions abans de les eleccions, l'acord que les dues parts estaven negociant no es va poder signar.

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, al costat del directiu responsable de la secció, Joan Solé, i diversos membres de la junta directiva del club han estat presents en el partit. S'ha guardat un minut de silenci en memòria de l'exdirectiu Josep Mussons