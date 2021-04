El Betis deixa escapar tres punts contra un València amb molt d'orgull

El Betis i el València van empatar (2-2) en un partit competit i en el qual els locals es van avançar dues vegades mitjançant el francès Nabil Fekir, primer, i després Sergio Canales. Tot i així, el conjunt valencianista va igualar l'electrònic totes dues ocasions amb gols de Gonçalo Guedes i després de Carlos Soler, de penal. L'empat no satisfà del tot els de Pellegrini, que jugant a casa i contra un rival tocat van desaprofitar una bona opció per eixamplar distàncies en la lluita per Europa.