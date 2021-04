Empat insuficient d'un Figueres que es queda a tocar de la permanència

Repartiment de punts entre el Figueres i el Santfeliuenc en un partit marcat per la igualtat on cap dels dos equips va fer mèrits suficients per endur-se la victòria de Vilatenim. El duel, que era el primer de Moisés Hurtado com a local, fa que els empordanesos acabin la jornada a tocar de les primeres quatre posicions que permeten jugar la temporada que ve a la Tercera RFEF.

Amb embranzida. Així arribava ahir el Figueres al seu partit contra el Santfeliuenc, que significava l'estrena a casa en aquesta segona fase. I no és per menys. La victòria de la setmana passada, en el debut de Moisés Hurtado a la banqueta, després de superar amb un contundent 0-3 al Valls havia de servir per manar contra els barcelonins des el xiulet inicial. Fàcil per tenir la batutat no ho tindria. El seu rival visitava la capital de l'Alt Empordà en tercera posició amb 25 punts després de guanyar per 5-2 a l'Horta amb remuntada inclosa a la segona meitat. Per tant, les sensacions entre ambdós equips des de l'inici no distaven gaire. De fet, arribada a la mitja hora les oportunitats per estrenar l'electrònic es comptaven per parts iguals: el local Iván Vidal va ser el protagonista del Figueres amb un tir creuat, mentre que per part dels visitants va ser Toro. L'altra acció a destacar dels primers 45 minuts va ser l'entrada de Granero en detriment de Tarrenchs per lesió. A la represa la majoria d'ocasions de gol les va posseir el conjunt entrenat per Moisés Hurtado. Ousman va ser el protagonista de les tres que van tenir però el davanter no va estar del tot encertat i va veure com els seus tirs marxaven fora. La més clara, però, va ser dels llobregatencs. No obstant això, el xut es va estavellar al pal i va permetre al Figueres sumar un valuós punt contra un rival de la part alta per mantenir intactes les opcions de la permanència.