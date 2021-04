El Girona B s'encalla contra el líder a Montilivi

«En una fase tan curta no hi ha marge d'error i s'ha de sumar de tres en tres perquè tot són rivals directes», advertia Axel Vizuete abans de rebre l'Europa. A aquestes altures de la pel·lícula no està permès fallar. Perquè de ser així, el preu a pagar és molt alt. Sinó que li preguntin a Jona Morilla. El porter del Girona B ahir no va tenir el millor dia i un mal control seu a l'inici de la segona part va degenerar en el gol d'Albert Martí (min. 46). Perdre davant mig miler d'espectadors a Montilivi (0-1) va ser un cop dur per als gironins. Sobretot pel que hi ha en joc i perquè per part dels escapulats tampoc va ser per les vegades que van trepitjar l'àrea blanc-i-vermella. L'Europa tornava cap a Gràcia sent encara més líder (50 punts), mentre que els de Vizuete queien al cinquè lloc -a un punt del Terrassa, segon. Tenint en compte que els dos primers classificats pugen a la nova Segona RFEF i que el primer ja està pràcticament reservat per als de David Vilajoana, s'espera un final de temporada agònic.

S'esperava un duel d'alta intensitat en un escenari immillorable. I així va ser. El Girona B va demanar-se la primera possessió contra un Europa que no s'escarrassava gaire a pressionar. No hi havia pressa. David Jiménez va posar a prova Jona amb un cacau llunyà que va sortir per damunt del travesser (min. 5). La rèplica va arribar de les botes d'Adrià Gené. També va anar fora. Tant els de Vizuete com els escapulats s'alternaven el domini, amb les defenses en alerta per diluir qualsevol mena de perill.

Gonpi, convocat amb el primer equip contra el Saragossa, va convertir-se en el director d'orquestra. Era el motor del filial i a qui li tocava el rebre cada dos per tres. Al quart d'hora de joc, els gironins van veure com Sergio treia amb els punys una falta llunyana i conseqüent rematada de cap s'estavellava al primer pal. L'Europa, però, va saber jugar millor les seves cartes portant el partit per allà on volia. Tot i que això no minvava les possibilitats del Girona B. I és que el porter escapulat va evitar el gol en una passada filtrada de Pachón per Brugué dins l'àrea. Per la seva banda, els de Vilajoana quasi el troben per una errada de Jona. Va ser la defensa qui va salvar els mobles traient la pilota de sota pals arran d'una centrada de Nolla (min. 35). La següent va ser per Pachón, veient com Sergio li frustrava.

La gerra d'aigua freda va caure a l'inici de la segona part. Aprofitant una altra badada de Jona, que va aturar malament un xut creuat de David Jiménez, Albert Martí no va perdonar per marcar el que seria el 0-1 definitiu. L'Europa ja tenia el que volia. El següent pas va ser reforçar el treball defensiu, ben tancat al darrere. Els gironins van provar-ho sense sort. Sulei va tenir l'empat però va relliscar (min. 78), perdent les opcions. Fins i tot hi va haver un possible penal a Gonpi i que l'àrbitre va tenir clar que no havia de xiular. El juvenil Iván Zamorano va lesionar-se en el seu debut amb el filial. El mallorquí va rebre un cop al cap i va necessitar punts.