Guerra oberta entre els clubs més potents i la UEFA per la Superlliga

L'endemà de la victòria a la final de la Copa del Rei, el Barça, com d'altres grans clubs europeus, es va veure ahir enmig de la guerra oberta entre la UEFA, les federacions i lligues anglesa, espanyola i italiana, contra els impulsors de la Superlliga. Els organimes oficials van mostrar el seu rebuig frontal a la creació per part d'una dotzena de clubs d'una competició europea al marge de les competicions actuals. En l'escrit, assenyalen que la UEFA, la FA anglesa, la Premier, la RFEF, La Lliga, la FIGC i la Sèrie A han tingut coneixement que clubs anglesos, espanyols i italians podrien estar planejant l'anunci de la creació d'una anomenada Superlliga tancada, just un dia abans que el Comitè Executiu de l'organisme continental defineixi el nou format per a la Lliga de Campions. En aquest cas, anuncien que aquestes organitzacions romandran «unides» per «aturar aquest projecte cínic», que «es basa en l'interès propi d'uns pocs clubs» «en un moment en què la societat necessita més que mai la solidaritat». Precisen que estudiaran «totes les mesures disponibles, a tots els nivells, tant judicials com esportives, per evitar-ho». «El futbol es basa en competicions obertes i en el mèrit esportiu, no pot ser d'una altra manera», apunten. Recorden en el seu comunicat que tal com va anunciar la FIFA i diverses federacions «els clubs implicats tindran prohibit jugar en qualsevol altra competició a nivell nacional, europeu o mundial, i els seus jugadors es podrien veure privats de l'oportunitat de representar les seves seleccions nacionals», conclouen. Barça i Reial Madrid serien dos dels impulsors d'aquesta Superlliga, amb Liverpool, Arsenal i Chelsea també a favor. Bayern i PSG, com el City, s'ho estarien plantejant.

La polèmica va arribar després del 0-4 en la final a l'Athletic Club,que va donar el primer títol a Joan Laporta en la seva nova etapa de president. Eufòric, va irrompre al vestidor amb una bufanda blaugrana penjada al coll, per saludar tots els jugadors de la plantilla de manera efusiva. En les imatges, difoses per la pròpia entitat blaugrana, apareix Laporta, acompanyat del vicepresident esportiu, Rafael Yuste; la vicepresidenta institucional; Maria Elena Fort, i el secretari de la junta directiva, Josep Cubells; irrompent al vestidor per participar en la celebració del títol. Allà va ser rebut per la plantilla que dirigeix Ronald Koeman, la qual va mostrar una gran sintonia amb el nou mandatari. Entre els jugadors que va abraçar Joan Laporta estava Leo Messi, a qui va fer un petó a la galta.