El Peralada acarona la salvació

Els gols es van resistir i van trigar a arribar. Tot i això, el coreà Seomgyu, que es va estrenar com a golejador amb el Peralada, i Josu Currais van arribar just a temps per donar els tres punts al seu equip contra l'Igualada en el primer partit a casa i la segona fase per consolidar-se entre els quatre primers de la classificació i mantenir viu el desig de seguir a la Tercera RFEF.

El Peralada va igualar un marcador advers la setmana passada contra la Montañesa a domicili per esgarrepar un punt que semblava impossible d'aconseguir gràcies als gols de Maxi Rosales i Sergi Romero. Ahir, els d'Albert Carbó també van haver d'esperar per veure porteria. Va ser a la segona meitat quan el coreà Seomgyu i Josu Currais van afinar la punteria per superar Romans i donar els primers tres punts de la segona part del campionat als seus. Ara en tenen 29 i són segons amb la salvació encarrilada.