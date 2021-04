El París Saint Germain va acabar amb el regnat de l'Olympique de Lió a la Lliga de Campions femenina, al guanyar el partit de tornada de quarts per 1-2, i serà el rival de el Barcelona a les semifinals. El Lió havia guanyat el títol en les cinc últimes edicions però en aquesta ocasió amb un equip molt minvat per la covid-19 no podrà repetir.