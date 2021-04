El Reial Madrid es deixa dos punts d'or a Getafe

Esgotat, amb un onze de circumstàncies, mermat per les baixes i davant un rival en estat d'alarma, el Reial Madrid no va poder contra el Getafe i va empatar sense gols al Coliseum Alfonso Pérez. En va tenir sort de l'excel·lent partit del porter Courtois, tota una assegurança sota pals, amb intervencions de mèrit que van ajudar el seu equip a sumar un punt insuficient per pressionar l'Atlètic al capdavant de la classificació.

Després d'aguantar el Liverpool a la Champions, l'equip de Zinedine Zidane es va quedar exhaust. No només necessitat d'aire, sinó també mermat pel que fa els seus efectius. Fins a sis jugadors que van jugar a Anfield no van poder-ho fer ahir. Va patir l'alta pressió d'un Getafe que abans del descans ja havia enviat una pilota al pal, a banda de gaudir d'altres bones ocasions per marcar. Poc van inquietar els blancs, només fregant el gol en una acció en la qual Timor va haver de treure la pilota des del damunt de la línia . La tònica es va repetir a la represa, quan la figura de Courtois es va fer encara més gran. Bones aturades del porter, sobretot una davant Enes Unal en una pèrdua de Marcelo. L'empat fa que el Barça torni a dependre d'ell mateix per guanyar la Lliga. Ara és a cinc punts del líder, però té un partit menys i encara ha de rebre l'Atlètic de Madrid al Camp Nou.