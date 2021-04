Remuntada del PSG per creure en la Lliga

Christian hartmann

Victòria del PSG a casa in extremis 3-2 contra el Saint Etienne després de veure's molta part del partit per sota en el marcador. Els visitants van avançar-se en el marcador al 78 però Mbappé va capgirar el marcador amb dues dianes. L'esclat arribaria als minuts de descompte quan Hamouma va tornar a empatar el partit però un minut més tard Icardi posaria el 3-2 defintiu per seguir a un punt del Lille.