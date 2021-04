Verstappen s'emporta el triomf a Imola

L'holandès Max Verstappen (Red Bull) va aconseguir la victòria ahir en el Gran Premi de l'Emilia Romagna de Fórmula 1 disputat al circuit d'Imola, a Itàlia. El pilot de Red Bull es va imposar en la segona cursa de la temporada per davant Lewis Hamilton (Mercedes), qui es va emportar un punt extra per fer la volta ràpida, i Lando Norris (Mclaren). Per la seva banda, Carlos Sainz (Ferrari) va acabar cinquè, just darrere del seu company d'equip, Charles Leclerc, i Fernando Alonso (Alpine) va ser onzè, fora dels punts.

Tot això en una carrera que va ser caòtica des del principi. Va començar sobre mullat i va acabar en sec, i va estar dividida en dues parts perquè es va haver de suspendre momentàniament quan s'havien completat 34 de les 63 voltes. Els comissaris van decidir aturar la cursa després d'un fort accident on es van veure involucrats el britànic George Russell (Williams) i el finlandès Valtteri (Mercedes), que van haver d'abandonar.

També es va endur un ensurt Hamilton, que va cometre un error quan doblava un altre pilot i va sortir de pista, i això el va relegar a la novena plaça. La sort que va tenir el britànic va ser que just després d'aquest petit incident es va produir el de Stroll i Bottas, que va aturar la cursa, cosa que va fer que en el moment de reprendre la cursa tots els favorits estaven junts.

Hamilton va passar Norris quan faltaven poques voltes per acabar, però ja no va poder atrapar Verstappen. El de McLaren, però, va aguantar les envestides dels dos Ferrari per tancar el podi i acabar en una meritòria tercera posició.