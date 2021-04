Victòria del Banyoles a casa per mantenir l'esperança

Victòria contundent (3-0) del Banyoles en el primer partit a casa de la segona fase contra un rival directe com ho és la Montañesa gràcies als gols de Pime a la primera meitat, i de Nil Congost i Ferru a la segona.

L'esperança és el darrer que es perd. Les coses poden anar malament. Ser tot fosc. Per la llum al final del túnel sempre s'acaba veient. El Banyoles ahir es va aferrar a aquell bri de fe per superar un rival que venir de deixar-se empatar contra el Peralada a les darreries del partit. Calia guanyar sí o sí, i des del primer minut els de Kiku Parcerisas van demostrar la fam d'endur-se els tres punts. Ferru no va trigar gaire a estrenar el marcador. Només van transcórrer 13 minuts quan el banyolí va posar l'1-0. El segon es va resistir. De fet, la primera meitat va estar deserta de mes dianes. No obstant això, ben poc va trigar el central Nil Congost en posar el 2-0 després d'un servei de cantonada. El tercer i definitiu arribaria restant un quart d'hora, obra de Ferru. Els tres punts no serveixen per sortir de la zona calenta, però fa que els banyolins creguin en la permanència.