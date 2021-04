El Bordils tanca el parèntesi per coronavirus i torna a entrenar de nou

Els parèntesis són a l'ordre del dia en temps de pandèmia. Quan ningú s'ho espera, toca parar. És el pa de cada dia. Jornades que se suspenen, calendaris que s'amunteguen. Ara li ha tocat el rebre a l'Handbol Bordils. En un moment inoportú perquè, després d'un munt de garrotades, les coses començaven a funcionar per als de Pau Campos. L'abril s'inaugurava amb una victòria contra l'Ikasa de Madrid. Ajustada (28-27), però al cap i a la fi una victòria que mantenia viva la flama de l'esperança per a un equip que té ben complicada la permanència però que podia iniciar d'aquella manera una ratxa positiva de resultats. Encara no se sap quin camí escollirà el Bordils perquè no juga des d'aquell dia. Abans de viatjar a Zamora un dels integrants de la plantilla va donar positiu en coronavirus. Se suspenia el partit. També el d'aquest últim cap de setmana amb el Zarautz. Dues jornades que s'hauran de recuperar. I pel mig, el temps d'aturada de rigor.

Perquè durant uns quants dies la plantilla no s'ha pogut entrenar amb normalitat. Els protocols sanitaris així ho indiquen i ningú a Bordils els va voler dur la contrària. Des del 9 d'abril fins ara que no hi ha hagut activitat de nou. Aquesta setmana la maquinària ha tornat a engegar-se. L'equip s'exercitava ahir amb normalitat sota les ordres de Pau Campos. Inclòs el jugador que havia donat positiu. Ja està recuperat i pot fer vida normal un cop superada la pertinent quarentena. Es va treballar ahir, avui s'hi tornarà de nou i també demà i divendres. Dijous serà l'únic dia de descans. Hi ha feina, perquè toca preparar el partit d'aquest dissabte a la pista del Trops Màlaga, líder de la categoria.

Hi ha feina per davant perquè el calendari ara s'amuntega. La setmana següent tocarà recuperar el duel ajornat contra el Zamora. Serà el primer de maig a partir de les vuit del vespre al pavelló Ángel Nieto. Set dies després, el Bordils rebrà el Trapagaran basc al Blanc-i-Verd. El 8 de maig. Encara se li ha de trobar un forat al matx amb el Zarautz, que s'havia de jugar aquest últim dissabte. Tots dos clubs implicats i la Federació mantenen obertes les converses i s'espera ubicar aquest partit pel proper 13 de maig. Un dijous. El que passa és que dos dies després, el 15, toca jugar a la pista de l'Ikasa Madrid. No hi haurà temps per descansar, però la competició no dona treva.

Ara mateix l'Handbol Bordils tanca el grup pel descens amb 6 punts al seu caseller. Els mateixos que té el Trapagaran, que també té partits pendents. La permanència la marca ara el Teucro, cinquè classificat, amb 13.

El Sarrià cotitza a l'alça

Feina té, i no pas poca, un Bordils que necessita sumar per intentar allargar el suspens alguna jornada més. Millor ho té el Sarrià, encara que ni de bon tros té lligada la permanència, tot i que la seva situació ha canviat, i de quina manera, gràcies als últims resultats. Els de Salva Puig són ara mateix tercers de grups amb 14 punts i tindrien la salvació a la butxaca. Falten però encara algunes jornades per davant i tot pot passar. El que és evident, això sí, és que els dos últims partits han trencat una dinàmica negativa de resultats i han catapultat l'equip a la classificació. Victòria a la pista del líder, el Màlaga, per un ajustat 17-18. I set dies després, de nou es guanyava aquest cop a casa contra el Zarautz (28-26). En un primer moment el Sarrià havia de jugar amb el Trapagaran, però casos de coronavirus al conjunt basc van ajornar un partit que es disputarà finalment el primer de maig. Abans, el 24 d'abril, visita a l'Ikasa Madrid. Encara quedaran però quatre jornades més per celebrar-se. Ara bé, el got es veu mig ple.