Enquesta: Què et sembla la creació de la Superlliga europea de futbol?

La creació de la Superlliga Europea de futbol ha suposat una revolució de magnituds bíbliques. Aquesta competició es va anunciar aquest dilluns per 12 grans clubs del continent, entre ells el Reial Madrid, Barcelona i Atlètic de Madrid, i a la qual s'oposen frontalment tant la UEFA com la FIFA, així com les principals lligues i federacions nacionals. Davant aquest panorama volem preguntar als nostres lectors la seva opinió sobre aquest canvi.

Què et sembla la creació de la Superlliga europea de futbol?

Florentino Pérez explicava a "El Chiringuito de Jugones" que "fem això per salvar el futbol, que travessa un moment crític. Tots estem arruïnats".