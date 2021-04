Julbe: «El València ha donat el pas per trencar l'hegemonia a la Lliga»

L'Uni Girona rep demà el València a Fontajau (20.15 h) en el duel d'anada de les semifinals pel títol de la Lliga Femenina Endesa. Després de més de dues setmanes esperant aquest partit, Alfred Julbe ha explicat que quedar-se "sense competició enmig d'uns play-off és una situació poc habitual". "Hem intentat mantenir el to competitiu i l'agressivitat, malgrat no poder fer cap partit", ha afegit.

"Trobarem un equip que ve de guanyar i amb una bona excusa per mantenir el nivell. El València ha anat trucant a la porta i ja s'hi ha presentat del tot per trencar l'hegemonia entre Perfumerías i Uni. Amb un títol d'Europa, encara més", ha comentat Julbe sobre el rival que s'ha proclamat campió de l'Eurocup amb la gironina Queralt Casas d'MVP. El tècnic podria fer debutar el nou fitxtage Laia Flores, que ha arribat a Girona per cobrir la baixa de la lesionada María Araújo: «És un cop dur, però assimilat».

L'Spar Girona va imposar-se a les valencianes a la Copa de la Reina.