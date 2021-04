Laia Flores està disponible i avui jugarà els seus primers minuts

Un «favor molt gran» és el que li fa la catalana Laia Flores a l'Spar Girona. Tot i tenir un acord per sumar-s'hi les dues properes temporades, va acceptar signar ja mateix per donar un cop de mà en aquest play-off pel títol davant la important baixa de María Araújo, cosa que augmenta la rotació i afegeix una peça més al trencaclosques. Amb algun entrenament a les cames, avui podria debutar. En parlava d'ella Alfred Julbe.

«Ens fa un favor molt gran. Per a una jugadora professional és molt més fàcil fer un pas d'aquest nivell si comença amb tota la pretemporada per davant. Però no serà així. Ha vingut en un equip que ja està rodat, a ocupar un rol on hi ha dues jugadores importants. Ve a ajudar, a agafar els nostres automatismes, sabent que té un marge d'errada i també que arriba aquí per una col·laboració puntual». c.r. girona