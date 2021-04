L'Atlètic anuncia que també abandona la Superlliga

El primer club espanyol a abandonar el projecte enfonsat de la Superlliga europea és l'Atlètic de Madrid. En un comunicat divulgat aquest dimecres, el club matalasser ha fet saber que s'uneix als clubs anglesos en apartar d'una competició, presidida per Florentino Pérez, que ha fet aigües en tot just 48 hores.

Assegura el comunicat matalasser que la decisió de saltar del vaixell s'ha produït després d'una reunió del Consell d'Administració d'aquest matí de dimecres a la vista el rebuig que el projecte ha anat generant des del moment del seu anunci. "El Consell d'Administració de l'Atlètic de Madrid, reunit aquest dimecres al matí, ha decidit comunicar formalment a la Superlliga i a la resta de clubs fundadors seva decisió de no formalitzar finalment la seva adhesió al projecte", comença el text.

"L'Atlètic de Madrid va prendre la decisió el passat dilluns de sumar-se a aquest projecte atenent a unes circumstàncies que a dia d'avui ja no es donen. Per al club és essencial la concòrdia entre tots els col·lectius que integren la família blanca i vermella, especialment els nostres aficionats", afegeix el comunicat, que deixa entreveure que la notícia ha agradat a la plantilla i el cos tècnic quan han estat informats de la decisió adoptada. "La plantilla del primer equip i el seu entrenador han mostrat la seva satisfacció per la decisió de club, a l'entendre que els mèrits esportius han de prevaler per sobre de qualsevol altre criteri".

La marxa de l'Atlètic es produeix hores després de la rebel·lió dels sis clubs anglesos, que pressionats pel Govern i els aficionats van decidir fer marxa enrere. El primer va ser el Manchester City. Després van seguir la resta. En un comunicat d'aquest matí, la Superlliga va assegurar que el projecte seguia en marxa. Amb tres clubs espanyols i tres italians. Però l'Atlètic, en tot just unes hores, ha desmentit aquestes paraules. De moment, no hi ha notícies del Barça, l'últim club en subscriure el projecte. Ho va fer dissabte. I després s'ha caigut l'Inter, que també a través d'un comunicat desfà el camí.

"El FC Internazionale Milano confirma que el club ja no forma part del projecte de la Superlliga. Sempre estem compromesos a brindar als aficionats la millor experiència futbolística, la innovació i la inclusió han estat part del nostre ADN des de la nostra fundació. El nostre compromís amb totes les parts interessades per millorar la indústria del futbol mai canviarà. L'Inter creu que el futbol, ??com qualsevol sector d'activitat, ha de tenir interès a millorar constantment les seves competicions, per seguir emocionant als aficionats de totes les edats a tot el món, en un marc de sostenibilitat econòmica".