Piqué: «Com a jugador i a curt termini, la Superlliga no és una decisió positiva»

El central del FC Barcelona Gerard Piqué ha assegurat que "des d'un prisma de jugador" no considera que sigui "una decisió positiva per al món del futbol" el concepte de la Superlliga, que ha quedat arraconada després de les renúncies de deu dels dotze clubs promotors.



En un avanç de l'entrevista que aquesta nit (21:30) oferirà el programa 'Universo Valdano' de Movistar+ i que va ser gravada ahir dimarts, abans de la renúncia dels clubs anglesos, el central va reiterar la idea que va tuitar referent a la competició: "El futbol és dels aficionats. Avui més que mai".





Football belongs to the fans. Today more than ever. — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 20, 2021

Piqué habla claro sobre la Superliga.



A las 21.30h en #UniversoValdano pic.twitter.com/o4Kaz9RkiL — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) April 21, 2021

"El president del Barça (Joan Laporta) està en una situació que ha heretat el club en circumstàncies econòmiques molt dolentes i que prendrà la millor decisió possible per al club", ha indicat Piqué, que, no obstant això, té molt clara la seva opinió com a jugador."Des d'un prisma de jugador, no és una decisió positiva per al món del futbol a curt termini. Volem això per al futbol? Que Sevilla, València, Everton, Leicester, Nàpols desapareguin? Perquè aquests clubs tendiran a valer zero", ha opinat.