Una segona part molt dolenta complica la final per a l'Uni (64-73)

L'Spar Girona ha estat a punt de dilapidar aquesta nit a Fontajau gairebé totes les seves opcions de jugar la final de la Lliga Femenina en una segona part horrible que el València ha aprofitat per remuntar el partit i on ha tingut opcions de sentenciar l'eliminatòria, sobretot quan s'ha posat 16 amunt (50-66) a 2.34 pel final. Negades en el tir, sense trobar tampoc solucions a dintre, i perdent pilotes imperdonables, l'Uni ha dilapidat en 20 minuts una primera part il·lusionant on havia arribat a dominar de 10. Al final, veient un impossible guanyar, ha aconseguit poder viatjar a València amb un marcador mínimament remuntable de 9 punts en contra (64-73).

L'Uni ha sortit molt endollat al partit, defensant amb tot, i amb una gran Reisingerova dins la zona, i Gray aportant la seva màgia sempre va anar per davant a la primera part. L'equip mossegava tant que al primer quart el València ja havia perdut cinc pilotes i només es va quedar en 13 punts. En aquest primer parcial ja s'ha arribat a un màxim avantatge de 9 (17-8) després d'un bàsquet d'Elonu, i aquesta tendència ha continuat en el segon, amb una diferència de +10 (26-16) amb una cistella de Reisingerova. Tot fluïa, això sí, menys una cosa. El tir exterior. Un desert, amb un 2/10 al final de la primera part gràcies als únics encerts d'Eldebrink i Palau. Amb el partit a priori força controlat, el València ha trobat una petita escletxa per retallar diferències amb un criteri arbitral que tenia encès el miler d'aficionats que eren a Fontajau. S'ha posat a quatre (30-26), però Vasic, sobre la botzina, posava l'avantatge +6 al descans (34-28).

L'inici de la segona part no ha sigut gens bo. L'Uni cada vegada tenia més dificultats per anotar, el tir exterior seguia sense existir, i amb prou feines la producció ofensiva s'aguantava per la producció de Labuckiene. El partit ha tornat a començar amb l'empat de Gil (37-37) i Allen ha posat les visitants per primer cop manant (37-39) abans de fer un triple i donar ja 5 punts a les seves (39-44). S'ha tancat aquest parcial (41-46). El València ha marxat de 7 al darrer quart (41-48) i entre Elonu i Gray mantenien l'Uni amb esperança (45-50, 47-52). El partit d'havia capgirat com un mitjó i no hi havia manera de trobar frescor en atac. Oubiña ha glaçat Fontajau amb un triple a 4.50 (47-58). L'Uni perdia d'onze i Julbe ha tornat a aturar el partit. Ja no calia pensar en l'avantatge que les gironines es podien endur a València, s'havia d'evitar jugar dissabte a la Fonteta amb gairebé tot perdut. Amb el 47-60 Reisingerova ha fet un triple (50-60) que ha revifat la grada. Tot just era el tercer de l'Uni en tot el partit en ves a saber quants intents. El València collava cada vegada més i amb una defensa impecable ha aconseguit marxar de 16 (50-66) després de dos contracops de Carrera. Per fortuna per l'Uni l'encert en el triple negat fins aleshores ha aparegut amb un parcial de 10-0: Gray posava el 58-66 i Vasic feia de dos el 60-66. S'ha entrat a l'ultim minut 60-68. Eldebrink ha perdut una pilota i Casas ha posat el 60-70. Amb 11 segons Vasic ha situat l'Uni de vuit (62-70). Un 2+1 de Casas ha rellançat de nou el València (62-73) i Palau ha salvat dos punts sobre la botzina (64-73) que haurien pogut ser tres però ha fallat el tir lliure adicional. Tocarà gesta dissabte a València: remuntar 9 punts. Però l'Uni ja ha guanyat a la Fonteta aquest curs de 10 (62-72) a la final de la Copa de la Reina, un resultat que li valdria per ser a la final.