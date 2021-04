Zidane recupera Carvajal i Varane però perd Kroos i Modric per visitar el Cadis

El Reial Madrid visita avui (22.00, Movistar La Liga) el Cadis sense marge d'error en la pugna pel títol de Lliga. Els blancs arriben al duel arriba amb set baixes, amb un gran desgast físic per un calendari que no dona treva i conscients que hauran de batallar al màxim davant un rival que lluita per la permanència. El repte del doblet és majúscul per a Zinedine Zidane i els seus jugadors. La càrrega de partits no para de provocar baixes. Toni Kroos i Luka Modric, els últims d'una llista eterna. I la situació de la pandèmia tampoc ajuda un Madrid que lluita contra els inconvenients.

No els va superar al Coliseum Alfonso Pérez, on dotze jornades després es va quedar sense gol i va empatar a zero amb el Getafe. A tres punts de distància de l'Atlètic de Madrid, l'obligació marca la visita a Cadis. Zidane barreja les alegries amb les preocupacions. D'una banda, pot recompondre la defensa recuperant dos mesos després Dani Carvajal, Nacho després de sanció i Varane, que ha superat el coronavirus.

Avui es disputaran cinc partits més de la Lliga Santander a més a més del Cadis-Madrid. La resta de matxs són: Llevant-Sevilla (19,00), Osasuna-València (19.00), Betis-Athletic Club (20.00), Elx-Valladolid (21.00) i Alabès-Vila-real (21.00).

Aquest vespre també es disputa el partit ajornat de la Lliga Smartbank entre el Mirandés i el Tenerife (19.00).