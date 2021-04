Carla Suárez anuncia que ha superat el linfoma de Hodgkin

La tenista de Gran Canària Carla Suárez ha anunciat aquest dijous que ha superat el limfoma de Hodgkin que li van detectar el setembre de 2020, i que, malgrat les revisions preceptives a les quals haurà de sotmetre's en tres mesos, preveu tornar al circuit professional per a jugar Roland Garros.



L'esportista canària ha informat en un comunicat que aquest dijous ha completat satisfactòriament a Barcelona el tractament de quimioteràpia i radioteràpia pautat per a tractar el tipus de càncer que afecta el sistema immunològic que li va ser diagnosticat el passat.



"És un altre pas endavant en aquest llarg camí. Avui, per fi, acabo el tractament i ja puc dir que he superat el limfoma. Han estat uns mesos diferents, on he hagut d'afrontar una realitat que no coneixia de primera mà. Tenint disciplina i escoltant en tot moment el consell mèdic, s'han posat les bases per a superar la malaltia", ha manifestat la tenista.



Com a marca el protocol sanitari per a aquesta mena de patologies, Carla Suárez haurà de realitzar una revisió preventiva d'aquí tres mesos per a controlar l'evolució posterior al tractament.





Un pasito más en este camino. Hoy termino el tratamiento y puedo decir que he superado un linfoma de Hodgkin.



A todos ustedes, gracias. Cada mensaje de ánimo me ha hecho llegar mucha fuerza. ??



Gratitud infinita a todos los sanitarios que nos cuidan día a día. ¡ESTOY CURADA! pic.twitter.com/yk23aZWSId — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) April 22, 2021

"Vull aprofitar per a mostrar la meva gratitud infinita als sanitaris que ens cuiden dia a dia, especialment al personal mèdic que m'ha donat confiança i esperança en tot moment durant la meva lluita. Aquest factor humà és fonamental per ai em sento afortunada per haver comptat també amb aquest suport. Molta força i molts ànims també als quals segueixen en la lluita", ha afirmat l'esportista.Suárez també ha agraït "a totes les persones que li han enviat paraules d'ànim, li han fet arribar molta força i li han donat molta energia" durant aquests mesos i a "els afeccionats que li han traslladat paraules d'afecte a través de les xarxes, als mitjans que s'han acostat per a mostrar-li el seu suport en un moment complicat. Tots m'han fet sentir acompanyada i han contribuït al fet que aquest camí fos més suportable", ha assegurat.En el seu ànim per tornar a la competició i posar el fermall a la seva carrera esportiva en les pistes,des del mes de març passat.Subjecte a l'evolució física de les pròximes setmanes, la Gran Canària manté la il·lusió de tornar al circuit professional per a disputar el torneig de Roland Garros, on ha garantit el seu accés directe i el quadre principal del qual comença diumenge que ve 30 de maig.