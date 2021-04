Koeman mantindrà Piqué a l'onze contra el Getafe en un duel sense marge d'error

Cinc dies després de proclamar-se campió de la Copa del Rei contra l'Athletic Club (0-4), el Barcelona encara, aquesta nit al Camp Nou, una altra final, però aquesta vegada per continuar viu en la lluita per la Lliga, davant un Getafe que arriba al partit amb la missió d'allunyar-se del descens.

El Barça torna a la competició regular amb magnificència, després d'haver signat una exhibició a la Cartuja de Sevilla davant l'Athletic per aixecar la 31a Copa de la història blaugrana i, de retruc, aconseguir també el primer títol de l'era Koeman des que va arribar el passat estiu al front de la banqueta. Des de la final, tot el que hi ha hagut ha estat soroll mediàtic sobre la creació de la Superlliga europea. Avui, els de Koeman intentaran deixar de banda les qüestions extraesportives per reprendre el camí de la victòria en Lliga.

El conjunt barcelonista va perdre el clàssic contra el Madrid (2-1) en l'última jornada, cosa que els va relegar al tercer lloc. Ara, es troben a cinc punts del líder, l'Atlètic de Madrid, que ha jugat un partit més. Per seguir viu en la lluita pel títol, Koeman podrà comptar amb Piqué, que va completar amb normalitat la final davant l'Athletic una vegada recuperat dels problemes al genoll dret. Així, si surt amb un sistema de joc 3-5-2, amb tres centrals i dos carrilers, el més probable és que Koeman aposti per una línia de defenses formada pel mateix Piqué al costat de Lenglet i Mingueza, deixant els laterals per Dest a la dreta i Alba a l'esquerra. El centre del camp l'ocuparan els habituals Busquets, Pedri i De Jong, mentre que la davantera estarà formada per la dupla entre Messi i Griezmann, tot i que també podria sortir d'inici Dembélé.

En la parcel·la ofensiva, serà baixa Martin Braithwaite, que va patir un esquinç al turmell dret durant l'entrenament de dimarts. El danès s'afegeix a les baixes de Philippe Coutinho i Ansu Fati, tots dos atacants lesionats de llarga durada, i també del porter suplent Neto.

Mentrestant, el Getafe lluitarà per sumar algun punt en el segon dels compromisos de primer nivell de la setmana. Després d'aconseguir empatar sense gols al Coliseum Alfonso Pérez davant el Madrid, els homes de José Bordalás necessiten algun premi del Camp Nou per no veure més compromesa la seva situació respecte a la lluita per no descendir. Amb una renda de quatre punts sobre el Valladolid, abans dels partits d'ahir, el Getafe no té gaire marge per a l'error. Bordalás recupera efectius i només té les baixes del central uruguaià Erick Cabaco i del davanter colombià Juan Camilo Cucho Hernández, tots dos lesionats el que resta de temporada. Tampoc hi serà Nyom per acumulació de targetes grogues.