El Madrid dorm líder en derrotar el Cadis en un partit còmode

La inspiració de Karim Benzema va tornar el Reial Madrid al lideratge provisional de Laliga Santander, amb una primera meitat de contundència amb doblet del davanter francès i assistència a Álvaro Odriozola, per castigar l'especulació del Cadis, abans de reservar forces per al que l'espera properament en dues competicions.

En ple terratrèmol de la Superlliga, el Reial Madrid va visitar un d'aquests camps on es presenten partits desiguals però que exigeixen entrega per guanyar-los. La plaga de baixes madridistes feien preveure un duel complicat al Carranza, però els de Zidane no van trobar rival. Malgrat jugar amb una identitat diferent, amb Benzema els sobra per tornar a la lluita pel títol.