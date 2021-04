La Tramun recupera les proves que tenia pendents

Les mesures excepcionals adoptades a Catalunya pel Procicat l'octubre passat per lluitar contra la pandèmia van fer que LaTramun XCC, la marxa de menor distància, i LaTramun Kids, la prova per a nens i nenes, fossin ajornades. Només es va celebrar la categoria reina, inclosa a les UCI Marathon Series. Els organitzadors no han volgut deixar orfes els corredors amateurs i han reprogramat per a diumenge les dues curses pendents.

LaTramun estrenava un nou recorregut l'any passat, un traçat de 76 km i 2.200 metres de desnivell positiu amb un percentatge de sender encara més alt que en les passades edicions. Un itinerari que descobria noves zones per les quals la cursa no s'endinsava des que va fer el salt al calendari internacional. Aquesta vegada, però, toca fer només els últims 42 km del recorregut amb uns 900 m de desnivell positiu, amb un munt de novetats en el circuit. La cita serà aquest diumenge, 25 d'abril, a les 9.30, amb una prova que arrencarà des de les Planes d'Hostoles i que acabarà a Girona, al pavelló de Fontajau.

Les inscripcions es tancaran el dijous 22 d'abril a les 23.59, igual que en el cas de LaTramun Kids, que encara té les seves inscripcions obertes i que comptarà amb cinc curses des de prebenjamí fins a infantil a partir de les 10.30 h. Aquestes proves es faran al voltant del pavelló de Fontajau, en un circuit habilitat expressament per a l'ocasió.