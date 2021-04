La UE Castellfollit s'ofereix a la Superlliga de Florentino

Poca broma. Semblava que la Superlliga estava tocada de mort per les nombroses baixes dels equips, només 48 hores després d'haver-se anunciat. Però hi ha un club que veu amb bons ulls donar suport al projecte de Florentino Pérez. No és tracta d'un gegant europeu ni res del que busca el president del Reial Madrid, però la UE Castellfollit vol participar-hi segons ha explicat a través d'un irònic comunicat.



El modest club garrotxí, que milita al grup 27 de la Quarta Catalana en un camp de sorra, ha reaccionat a la polèmica que a servit aquesta competició amb un divertit i original comunicat per "manifestar públicament la seva disposició a participar en la competició". "Donem suport explícit al president Florentino Pérez ja que és lloable que vulgui salvar el futbol de la situació en la qual tot els clubs ens veiem immersos per culpa de la baixada d'ingressos que hem patit per la Covid-19, disputant menys partits com a local i baixant la recaptació del servei de bar, la impossibilitat de dur a terme les quines de Nadal o haver perdut ingressos per patrocini ja que els começos locals també pateixen aquesta pandèmia", afegien.





Seguint la línia del Barça , "l'aposta de la directiva s'haurà de ratificar en la propera reunió extraordinària de socis". El premi serà gros per als aficionats de la UE Castellfolit. I és que també se sortejarà una panera.