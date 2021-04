El Barça guanya el Getafe i es manté viu en la lluita pel títol

Amb més patiment del que segurament li hauria agradat, el Barça es va desfer del Getafe i continua depenent d'ell mateix per guanyar la Lliga. Després de proclamar-se campió de la Copa, li va tocar canviar el xip rebent el Getafe al Camp Nou, obligat a guanyar sí o sí per mantenir ben viva la seva pugna habitual pel títol. Li va costar a l'equip de Ronald Koeman, que va anar fent mentre Leo Messi va liderar l'ofensiva blaugrana, però al mateix temps patia excessivament i deixava massa facilitats a un rival que, sense fer res de l'altre món, va marcar dos gols i va estrenyer el marcador. Només al tram final, Araujo es va vestir de salvador abans que Griezmann completés la golejada des dels onze metres.

Si el dia abans Reial Madrid i Sevilla havien fet els deures, només feia una estona que l'Atlètic superava l'Osca per continuar al capdavant de la classificació. Missatge rebut a Can Barça. No es podia escapar la victòria contra un Getafe necessitat, que es troba fora del descens però que té el perill massa a prop com per especular i anar regalant punts. Bon inici blaugrana, amb un gran gol de Messi connectant una millor passada de Sergio Busquets. No va fer com el dia del Valladolid l'equip, que va haver d'esperar fins al minut 90 per marcar. Ho va fer aviat, però també en un tancar i obrir d´ulls va encaixar. Lenglet, que surt a totes les fotos, va desviar un xut d'Ángel a la seva pròpia porteria i va tornar a equilibrar la balança.

No s'havia jugat ni un quart d'hora que tot tornava a estar allà mateix. El panorama va millorar poc després. En un moment, el Barça va obrir una escletxa en el marcador i se'n va anar al descans amb dos gols d'avantatge. Chakla, en pròpia, i de nou Messi, en van tenir la culpa. Koeman, tot pensant en Vila-real, va començar a fer provatures i a donar descans a teòrics titulars quan el Getaf tva tornar a escurçar distàncies. Va ser Enes Unal, des dels onze metres. Clar penal d'Araujo, que va resoldre la seva errada quan el partit ja arribava al seu final i el suspens s'havia fet majúscul. El central va rematar un servei des de la cantonada per salvar els mobles. Griezmann hi va ficar cullerada amb el cinquè, ja al descompte.