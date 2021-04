Els finals ajustats són una creu per al Bàsquet Girona

Era la setmana passada quan Pep Busquets avisava que temptar la sort no era ni de bon tros una aposta segura i que, de seguir així, el Bàsquet Girona podia jugar amb foc. Recordava que l'equip ho havia apostat tot a l'encert de cara a l'anella per guanyar els últims partits però que no sempre sortiria cara. I tenia raó. A Ourense, la fortuna de nou li girava l'esquena. Tercera patacada consecutiva i totes tres decidint-se en l'últim sospir. Els finals ajustants no li acaben d'anar massa bé al conjunt que entrena Carles Marco. Si fa quatre dies la permanència es donava per gairebé encarrilada i fins i tot es mantenia intacte d'una possible classificació pel play-off d'ascens abraçant el primer lloc del grup, avui dia la història és una altra.

A Melilla (95-93, amb pròrroga inclosa), amb el Càceres a casa (74-75) i a Ourense (73-71). Tres setmanes que el caixa o faixa no funciona. Tres partits seguits que s'ha acabat emportant el rival al tram final. Ja li havia passat això mateix al Bàsquet Girona a la primera fase. Llavors va perdre amb el Castelló (72-74) i Palma (80-83). La majoria de partits que s´han decidir al final acaben sortint malament. Hi ha excepcions, perquè també s'ha imposat així a la pista del Palma (78-81), a Castelló (82-84, en aquest cas després del temps extra) i contra el Canoe (73-77). Però de poc li serveix ara si només els madrilenys comparteixen grup amb el Girona. Els altres dos, Palma i Castelló, lluiten per pujar de categoria i aquelles victòries no van computar en aquesta segona fase.

Per intentar capgirar aquesta dinàmica, sigui amb un resultat ajustat o ampli, el Bàsquet Girona haurà d'esperar fins el proper 30 d'abril, quan jugarà a la pista del Tizona de Burgos. De moment li tocarà esperar perquè aquesta jornada descansa. Per tant, a partir d'avui s'haurà d'estar molt atent als resultats. Depenent de com vagi la cosa, la classificació es comprimirà molt més i la permanència serà més cara. L'equip és encara primer amb un balanç de 8-5, però el sisè i per tant, el primer que baixaria, l'Ourense, està allà mateix: 7-4.