No hi va haver cap sorpresa a Maloste i Perfumerías Avenida es va imposar clarament a Lointek Gernika Bizkaia en l'anada de les semifinals pel títol. Ho va fer amb un marge prou ampli, de 22 punts (55-77), que deixa les de Roberto Íñiguez a les portes de la final deixant la tornada en un autèntic tràmit. Excel·lent actuació coral de l'equip de Salamanca, les nou jugadores del qual van anotar amb Katie Lou Samuelson com a pal de paller: 17 punts.