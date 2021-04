Vasic crida a la remuntada: «Nou punts tampoc no són tants»

Sonja Vasic ho veu possible. Ella, la resta de l'equip, i també el tècnic Alfred Julbe, i els directius. Jugar la sisena final consecutiva de la Lliga Femenina Endesa passa perquè l'Spar Girona remunti demà a València els 9 punts de desavantatge del partit d'anada de dijous a Fontajau, i tot i la mala imatge a la segona part, la jugadora sèrbia confia que a la Fonteta reaparegui la millor versió de l'equip. «Potser serà el darrer partit de la temporada i, per tant, ho donarem tot per guanyar. Nou punts tampoc no són tants. És clar que no serà fàcil, però és possible. Elles ens van guanyar a Fontajau de quinze a la segona part, si el València ho ha fet, nosaltres també podem», és la reflexió de la internacional sèrbia després del cop dur que va representar el 64-73 de dijous.

No va posar excuses a la derrota. «No hem tingut un bon dia i espero que dissabte recuperem el ritme de joc que hem perdut aquests dies». Va apel·lar també a estar «juntes» a la pista i considera que situacions «dures» com la que viu ara l'Uni, amb el bitllet per a la final més complicat, serveixen per unir encara més el vestidor i treure el millor de cada jugadora. «A la segona part volíem seguir com en la primera, però el València es va mostrar més agressiu, va posar una marxa més, i en canvi nosaltres anàvem fent passes enrere. Quan hem perdut contra l'Avenida o el València ha sigut perquè hem jugat a un ritme que no és el nostre», va afirmar, per sentenciar que «la Copa va ser tota una lliçó, vam ser un equip agressiu, sorprenent en defensa, i a la tornada hem de fer això, imposar el ritme de partit».

Vasic, que es retirarà a final de temporada després de competir als Jocs amb Sèrbia, va dir que «no em vaig plantejar en cap moment si el de dijous era el meu últim partit a Fontajau. Jo sempre he pensat que jugarem la final. Ara tenim menys possibilitats que dimarts, però tampoc hi penso. El meu xip és que com que són els meus últims partits ho haig de donar tot, però encara em queda un estiu llarg per davant, o sigui que tampoc hi penso».