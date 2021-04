El Bordils visita el líder i el Sarrià pot fer un gran pas

Després d'uns dies aturats per culpa d'un positiu per covid-19 a la plantilla, el Bordils reprèn aquest vespre la competició. A l'horitzó, lluny encara, hi ha l'objectiu de la permanència a Divisió d'Honor Plata i, per arribar-hi, cal sumar punts. Si pot ser de dos en dos. El primer pas ha de ser avui a Màlaga (2/4 de 7). Segurament la del Trops no és la pista més adient on anar a buscar salut perquè els andalusos són els líders d'aquesta segona fase, però últimament han mostrat símptomes de debilitat i és aquí on els de Pau Campos s'aferren. «Últimament no han obtingut resultats satisfactoris amb la derrota a casa contra el Sarrià (17-18) i l'empat fora a Lalín (26-26)» recorda Campos. El tècnic bisbalenc avisa que el Bordils intentarà furgar a la ferida. «Mirarem de buscar-los els nerivs que sembla que tenen ara. Semblava que ho tenien tot decidit i estaven salvats», diu. El tècnic és ambiciós i vol una victòria «ens aniria molt bé« i que, de retruc, els permetria treure's l'espina del resultat a Bordils (16-25). «Volem oferir més bona imatge que al Blanc-i-verd on ens van passar per sobre amb un nivell molt superior».

A Sarrià la situació és una mica més calmada. La victòria davant el Zarautz del cap de setmana passat ha donat aire i confiança a l'equip abans de visitar l'Ikasa Boadilla (2/4 de 9). «Ens va anar fenomenla. El triomf ens va donar un plus de confiança a més a més de suposar dos punts molt importants a nivell de classificació, on encara tenim un partit menys», diu Salva Puig. El tècnic vallesà recorda que l'Ikasa és un rival «difícil» que juga bé« i que «a casa ja ens va guanyar de manera clara». A més a més, Puig destaca que el conjunt madrileny «ha progressat encara més» i per això el Sarrià haurà de fer «un molt bon partit i no repetir els errors del partit a Sarrià».