El duel entre l'Igualada i el Banyoles de demà se suspèn per un positiu

El partit que havia de disputar demà el Banyoles a Les Comes contra l'Igualada va quedar suspès arran de la detecció d'un cas positiu per covid-19 a la plantilla barcelonina. El Comitè de Competició va comunicar ahir a la tarda la decisió als dos clubs, que ara hauran de cercar una nova data pel partit. Per la seva banda, el Peralada va anunciar la incorporació del silenc, de 26 anys, Simon Colina, que arriba lliure. Forjat al planter del Girona i del FC Barcelona, Colina viurà la seva primera aventura a Catalunya després de tastar el futbol d'altres països. Va començar al Patrick Thistle escocès i just després, el 2015 va estar a prova, sense èxit, al primer equip del Girona, la qual cosa va fer que marxés a Xipre, a jugar al Nea Salamis. S'hi va estar mig any, per anar-se'n llavors al Radomiak de Polònia. El 2019 feia les maletes cap a Noruega per vestir la samarreta del Sandnes. L'estiu passat es va incorporr al Kvik Halden, del mateix país.