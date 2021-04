Koeman: «Hi ha coses més importants que les amenaces de la UEFA»

L'entrenador del Barcelona Ronald Koeman ha explicat que "hi ha coses més importants que les amenaces de la UEFA", en concret del seu president Aleksander Ceferin, qui ha dit que si el conjunt blaugrana i el Reial Madrid segueixen dient que pertanyen a la Superliga Europea llavors no podran jugar la Lliga de Campions.

A més, ha considerat que "aquestes possibles sancions" no faran "canviar gaire" temes com la renovació de Leo Messi o els fitxatges de cara a la temporada que ve.

D'altra banda, preguntat per la mala segona part de l'equip contra el Getafe, Koeman ha estat contundent: "No va ser un problema d'actitud, va ser més aviat un problema tàctic a l'hora de tenir la pilota. No sé el motiu pel qual vam canviar a quatre defenses per intentar jugar des d'enrere, perquè això va permetre que ens poguessin pressionar millor".

I ha afegit que "amb l'entrada d'Umtiti", el Barça va tornar "a jugar amb tres enrere". El central francès va substituir Óscar Mingueza, qui prèviament va rebre una gran esbroncada de Koeman per una pujada a l'atac que va deixar desguarnida la defensa.

El tècnic holandès, que va dir "comptar amb la confiança de Laporta", ha tornat a insistir que es veu "entrenant el Barça la propera temporada".

Respecte al partit contra el Vila-real de demà diumenge, Koeman ha considerat que el conjunt d'Unai Emery "juga molt bé al futbol, té gent a dalt de molta qualitat i a més a Europa està demostrant moltes coses".

I no creu que el partit de semifinals de Lliga Europa League que han de disputar dijous que ve davant l'Arsenal pugui influir en la trobada davant el Barcelona: "Tindran suficient temps per preparar el partit d'Europa League i es prendran de debò la nostra trobada perquè estan lluitant en Lliga per classificar-se per Europa".

Koeman opina que el del Vila-real "no serà el partit fora de casa més difícil dels que queden perquè cadascun té la seva dificultat i tots els equips es juguen alguna cosa".

Sobre Ousmane Dembélé, que torna a una convocatòria després de ser baixa davant el Getafe per molèsties en el pubis, ha dit que "tots els jugadors convocats tenen opcions de jugar des del principi del partit".

Menys clar ha estat amb els lesionats de llarga durada Ansu Fati i Phillipe Coutinho: "No puc contestar sobre si tenen opcions de poder jugar un partit en el que queda de campionat".