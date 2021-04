El Llagostera ja sap quan jugarà contra Hèrcules i La Nucia

Només ha jugat un partit el Llagostera d'aquesta segona fase de la Lliga. Per culpa del coronavirus, de moment ja ha hagut d'ajornar els enfrontaments amb La Nucia i l'Hèrcules, que els haurà de recuperar més endavant per posar-se així al dia respecte els altres equips del seu grup. El dimecres de la setmana vinent, dia 28 d'abril, s'enfrontarà amb La Nucia al Municipal a partir de les set de la tarda. I no visitarà el Rico Pérez, estadi de l'Hèrcules, fins una setmana després, el 5 de maig a les 17 hores. La plantilla blaugrana es troba ara mateix en quarentena i no s'entrenarà fins d'aquí a pocs dies.