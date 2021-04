L'Spar Girona s'enfonsa a València quan ho tenia a tocar

L'Spar Girona ha quedat eliminat en les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Femenina després de perdre a la pista del València Basket (87-74), que afrontava el partit de tornada amb avantatge després de guanyar dimecres a Fontajau (64-73). I això que, per un moment, ha semblat que les gironines podien capgirar l'eliminatòria quan faltaven quatre minuts pel final del tercer període tenia un avantatge de 10 punts (45-55) després d'un triple de Vasic. Les gironines ho havien fet tot bé fins a aquest moment.

Però a partir d'aquí l'Uni s'ha enfonsat i no ha tornat a trobar el camí a la cistella fins quan quedaven set minuts i mig pel final després d'un triple d'Eldebrinnk (61-58). Les valencianes ja havien aprofitat tota aquesta sequera anotadora de les visitants per fer un parcial de 16-0 i frustrar la remuntada.

En la primera meitat, l'equip dirigit per Alfred Julbe ha arribat a tenir un avantatge de vuit punts (20-28), però no trobava encert des del triple. Cosa que sí que feia el València que eixugava aquest primer marge gironí amb dos triples consecutius (26-28). Al descans, 33-38 i l'Uni que sempre havia anat per davant i creia amb la remuntada.

En la segona meitat els triples han començat a entrar. Laia Palau obria el tercer període amb un triple (33-41) i Sonia Vasic posava el 45-55 amb un altre llançament des del 6'75. Però un parcial de 16-0 ha capgirar el partit (61-55). Amb Julbe expulsat per dues tècniques, les gironines han intentat, almenys, guanyar el partit, cosa que tampoc han aconseguit. De fet l'Uni ha rebut 33 punts al darrer quart i ha perdut de 13 (87-74).