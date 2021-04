El Sarrià cau golejat a la pista del Madrid

El Sarrià ha caigut a la pista del Madrid (35-26) i ha trencat la ratxa de dues victòries consecutives. El conjunt entrenat per Salva Puig no ha tingut opcions en la segona meitat per poder aconseguir treure un resultat positiu.

Un mal inici dels blaus ha marcat la tònica del partit que ja s'havia trencat en els compassos inicials (7-2). El Sarrià ha reaccionat en els instants finals de la primera meitat i s'ha arribat a posar a dos gols (17-15).

Però en la represa no hi ha hagut color i als set minuts de la segona meitat els locals ja tenien un avantatge de 7 gols (23-16). Llavors el Sarrià no ha tornat a entrar dins el partit i els madrilenys han tingut un desenllaç plàcid.