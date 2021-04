El Barça torna de París més a prop de la final femenina (1-1)

El somni de tornar a disputar la final de la Champions femenina és molt a prop. El Barça ha empatat aquest diumenge al camp del PSG (1-1), cosa que obligarà el conjunt francès a marcar el pròxim diumenge 2 de maig a l'estadi Johan Cruyff (12.00 hores), amb públic a les grades, si vol ser el 16 de maig a la final de Göteborg.

Eliminat l'Olympique de Lió, guanyador de les últimes cinc edicions de la competició, precisament en mans del PSG, els quatre semifinalistes (el Bayern rep aquesta tarda el Chelsea) saben que el títol està més a prop que mai. Més encara per al Barça després d'un 1-1 sempre valuós a domicili, que no obstant no deixa del tot satisfetes el conjunt de Lluís Cortés. Malgrat demostrar una notable superioritat sobre el seu rival a l'estadi Georges Lefèvre, el Barça és conscient que el gol de la nord-americana Alan Cook que ha igualat el gol de Jennifer Hermoso deixa l'eliminatòria més oberta del que mereixia.