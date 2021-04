Jordi Gamito surt entre els favorits en el retorn del Trail Costa Brava

El Trail Costa Brava torna avui, un any, un mes i disset dies després, amb una nova edició. La glòria espera tots els participants a la zona del port de Palamós. Serà el punt de partida i d'arribada de les distàncies Trail i Express; la Marathon va ser cancel·lada per motius de seguretat. Tots dos itineraris transcorren per l'interior en la seva primera meitat de recorregut fins a connectar amb el litoral per obrir la finestra de la Costa Brava. Les sortides escalonades i arribades se succeiran al llarg de tota la matinal.

Els primers a entrar en acció, a partir de les 7.50 h, seran els participants de l'Express. Per davant, un itinerari explosiu de 14 quilòmetres i 300 metres de desnivell positiu. Serà l'aperitiu del plat fort del dia, la distància Trail de 23 quilòmetres i 700 metres de desnivell positiu. Noms il·lustres del trail running com Jordi Gamito, el veneçolà Samuel Dávil i la neozelandesa Caitlin Fielder o Jonatan Mora no s'ho perdran.